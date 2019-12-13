《國際經濟》賀強生大贏，川普：英美能自由簽貿易協議了 15:232019/12/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周五凌晨在推特上發文，就英國首相強生（Boris Johnson）領導的保守黨在國會大選贏得壓倒性勝利表達祝賀之意，並表示在英國脫離歐盟之後，美國就能自由與英國敲定「龐大」的新貿易協議。 川普在推特上表示：這項協議可能遠遠大於任何與歐盟達成的協議，也可能帶來更多利益，恭禧！鮑里斯。 根據目前開票結果，英相強生所領導的保守黨在國會大選拿下的席次已經淨增加47席，該陣營在這次選舉中贏得的多數席次可望創下1987年以來新高，讓強生得以帶領英國在1月31日脫離歐盟。 (時報資訊) #川普 #英國 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟好穩贏？2變數恐讓川普翻船 00:042019/12/09 國際 英相強生力推脫歐 堅定立場更吸選票 10:512019/12/09 國際 川普警告恐失去一切 北韓反批川普焦急老頭 19:412019/12/09 國際 一場騙子對傻子的大選 04:102019/12/10 時論廣場 瑞銀：彈劾川普不是問題 大選才是關鍵 22:032019/12/10 財經 美國眾議院公布彈劾川普法案條文 23:032019/12/10 國際 瑞銀：彈劾川普非重點 應擔心總統大選 04:102019/12/11 全球財經 川普成美史上第4位面臨彈劾總統 04:102019/12/11 國際大事 2項彈劾條款指控 川普說話了 12:212019/12/11 國際 共和黨轟彈劾是政變 美政壇嚴重分裂 22:202019/12/11 國際 財經熱門新聞 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 - 即時 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 美敲定協議陸竟想變卦？ 官媒總編揭密 - 財經 新莊買房慘賠千萬 專家8字揭崩盤內幕 - 財經 台中港三井OUTLET業績亮眼 加碼興建二期明年動工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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