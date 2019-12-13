美國總統川普周五凌晨在推特上發文，就英國首相強生（Boris Johnson）領導的保守黨在國會大選贏得壓倒性勝利表達祝賀之意，並表示在英國脫離歐盟之後，美國就能自由與英國敲定「龐大」的新貿易協議。

川普在推特上表示：這項協議可能遠遠大於任何與歐盟達成的協議，也可能帶來更多利益，恭禧！鮑里斯。

根據目前開票結果，英相強生所領導的保守黨在國會大選拿下的席次已經淨增加47席，該陣營在這次選舉中贏得的多數席次可望創下1987年以來新高，讓強生得以帶領英國在1月31日脫離歐盟。

(時報資訊)