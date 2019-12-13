貴賓們與空手道選手一起紀念這歷史性的一刻。（張晉銘攝）

大家一起為辜翠萍（左2）和谷筱霜（左6）前進東奧加油。（張晉銘攝）

位於草屯鎮的旭光高中空手道隊聞名全國，從921災後至今累積超過1500面獎牌，並誕生15位總統教育獎，但選手的訓練場地簡陋不堪，經過教育部、南投縣政府和立委蔡培慧共同努力後，嶄新的空手道館於13日正式啟用，期盼未來南投成為奧運國手的搖籃。

揭牌典禮開始，先由校內的空手道選手帶來表演，展現平時的訓練成果，貴賓們在眾人見證下，一起為空手道館揭牌，隨後由黃泰吉教練導覽館內的故事館，說明20年來的心路歷程與得獎紀錄，最後大家也一起為既是傑出校友、又是亞運金牌的辜翠萍和谷筱霜等兩位選手加油，期盼她們前進東奧與為國爭光。

黃泰吉（後中）教練導覽館內的故事館，說明20年來的心路歷程與得獎紀錄。（張晉銘攝）

精彩的空手道表演為啟用典禮揭開序幕。（張晉銘攝）

教育部長潘文忠說，當初受到蔡培慧的邀請，共同瞭解訓練場地的窘境，因此教育部於106年補助4000萬興建（縣府自籌800萬）空手道館，經過1年順利完工，未來希望選手的勵志表現，成為全國孩子最好的學習典範。

縣府指出，空手道是縣內體育發展的重點項目之一，該場館將成為教學觀摩優質場館，期待這座專業的場館，未來能夠成為國手的搖籃。

校長何光明說，學生們過去就像是紅葉少棒在最簡陋的環境訓練 ，訓練場地在地下室，空氣和設備都不理想，但是選手還是能夠拿出最好的表現，所以空手道館啟用後，未來選手會有更好的表現和成就。同時校方也特別感謝馬文君立委協助推動在去年啟用的科學館。

黃泰吉說，以前的訓練場地遇到下雨就會積水，選手要掃水不說，訓練也中斷，成績也會不理想，而且還有皮膚病的困擾。從921災後到現在，終於美夢成真，擁有屬於自己的場館，對於教練團來說，這20年來的努力沒有白費，目前已經拿下亞運金牌，希望明年能夠拿下奧運金牌，以回饋曾經幫助過他們的人。

館內的勵志標語，鼓勵選手。（張晉銘攝）

挑高設計又廣大的空間，提供選手良好的訓練品質。（張晉銘攝）

(中時 )