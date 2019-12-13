跨足兩岸乃至國際，台灣企業家看2019年海峽兩岸年度漢字評選，太極影音總經理楊宗哲指出，書畫本是老祖宗給予的寶藏，若能在當代運用得出色，華人成為全球動畫影音產業霸主指日可待；台北市家長會長協會總會長徐正文指出，去中國化已使台灣太沉重，為台灣的下一代，中華文化的傳承是必要的。

楊宗哲指出，15年前在國外就曾聽環球影片的製片分析「未來整個電影產業會在華文世界」，如今看來華文電影市場的產值確實已趕上美國，他指出外國製片明白，華人向國外學習技術，5年、10年就能成，「但要學好中華文化太難」。

楊宗哲看中華文化中的漢字，「不只是工具，也是藝術的代表，在全球也很少文字能作為藝術表現」太極影音長期與故宮合作，他看院藏的長卷書畫能夠結合文字、圖像而成為時代縮影，正因為中國書畫不只是具象存在，更蘊涵了文人的文化理解，「是老祖宗的巧思，也是留給我們的寶藏，理應發揚光大。」

作為家長會代表，同時也是兩岸青創基地的推手，徐正文直言看到今年海峽兩岸年度漢字「困」，「就像是一個人被放在一塊大木頭在頭上的沉重，又像是有個框框而走不出去，這也說明了兩岸的困境。」他認為當下年輕人需要的是拿文化和經濟去拚出好成績，而不應著墨於政治的拚搏。「唯有文化的傳承，我們的未來才會有佳作，若只爭意識形態，會害了下一代。」

(旺報 )