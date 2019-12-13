中國資通訊設備大廠華為在德國發展前景再添變數。德國總理梅克爾的執政聯盟夥伴中，據傳有議員起草一項法案，要求德國當局應能將不可信的5G設備供應商，排除在核心和非核心網路外。

香港信報13日報導援引外電消息，雖然該草案並未點名華為，但卻是針對華為量身打造。此前，德國議會已經過數月的有關5G安全性的辯論，並僅呼籲要求將華為排除在更敏感的核心網路外。

草案又批評，梅克爾政府制定的安全準則，包括認證程序和信賴聲明都遠遠不足，強調必須考量到供應商所在國的政治和法律環境。

外電分析認為，德國下議院的此一草案，對梅克爾在5G安全考量和中德微妙經濟關係間取得平衡的努力，形成重大挑戰。目前，德國政府中的鷹派、情報機構和內政部均警告，華為與中國政府的關係構成安全隱患。

作為德國三大電信營運商之一的西班牙電信德國公司（Telefonica Deutschland）稍早表示，計劃在德國建設5G無線網路，使用華為和芬蘭諾基亞（Nokia）的設備，但前提是華為設備符合政府安全標準。據傳，德國政府目前正為建設5G網路制訂安全指南，估計將要求對華為的天線及基地台等設備進行認證。

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