台北市長柯文哲日前鬆口表態參選2024總統選舉，前總統陳水扁在臉書貼文，認為2024將是桃園市長鄭文燦及新北市前市長朱立倫之爭，朱立倫13日下午在國民黨新竹縣黨部受訪時指出，「現在每一天都全力以赴，好好爭取勝選，不要有任何的失敗主義、敗選模式」，將爭取2020勝選視為主要目標，未正面回應2024選舉。

(中時 )