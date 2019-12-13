2024與鄭文燦PK？朱立倫打臉 15:502019/12/13 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫（右三）受訪時表示，好好爭取勝選。（莊旻靜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲日前鬆口表態參選2024總統選舉，前總統陳水扁在臉書貼文，認為2024將是桃園市長鄭文燦及新北市前市長朱立倫之爭，朱立倫13日下午在國民黨新竹縣黨部受訪時指出，「現在每一天都全力以赴，好好爭取勝選，不要有任何的失敗主義、敗選模式」，將爭取2020勝選視為主要目標，未正面回應2024選舉。 (中時 ) #朱立倫 #勝選 #選舉 #市長 #鄭文燦 也許您會感興趣 推薦閱讀 造勢大比拚 謝明輝一語點破韓國瑜勝選契機 08:082019/12/11 政治 韓總安了！媒體人：這大咖出馬 可多拉200萬票 22:272019/12/11 政治 朱立倫拚勝選 要把老朋友找回來 04:102019/12/12 政治要聞 朱嗆綠營 抹紅當選舉提款機 12:392019/12/12 政治 柯表態2024 朱酸失敗主義者 12:472019/12/12 政治 港人投資移民 鄭文燦：桃市府將成立「友善香港小組」 16:242019/12/12 政治 英國大選登場 不論誰勝選都將擴大政府支出 22:202019/12/12 財經 五星市長鄭文燦 路平超有感 01:282019/12/13 地方新聞 朱立倫讚費鴻泰腳勤 04:102019/12/13 地方新聞 扁點名2024對上朱立倫 鄭文燦這樣說 13:162019/12/13 政治 政治熱門新聞 獲LSE證實？牛津博士再爆論文門：兩大驚人新發現！ - 政治 不等了？綠雲林大老跳船退黨 改力挺韓國瑜！ - 政治 韓國瑜一個動作洩密！上千韓粉看傻… - 政治 數十萬韓粉遭殃！臉書證實：今大動作砍217個社團粉專 - 政治 目睹造勢這一幕！韓黑震驚：韓國瑜的手... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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