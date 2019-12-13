碳佐麻里公司董事長邱彥騰。（洪榮志攝）

國有財產署所屬基地面積2.3公頃的台南市南區鹽埕段商八土地閒置多年，經引進民間投資後，由台南發跡、高雄壯大、有「亞洲最美燒肉餐廳」美譽的碳佐麻里得標，13日在市府簽定投資意向書，預計投資15億元以上，引進至少6個精品品牌，打造能夠驚艷國際的餐飲空間，創造500個工作機會。

台南市政府與國有財產署共同合作開發南區鹽埕段商八土地，碳佐麻里公司以2億9600萬多元得標，預計明年第一季完成簽約。雙方13日在市府舉行意向書簽約儀式，市長黃偉哲、國產署長曾國基與碳佐麻里董事長邱彥騰現場簽署，觀禮貴賓雲集，見證這項開啟南區商業經濟活化的新契機。

黃偉哲表示，感謝國產署的靈活作為，市府團隊的積極招商，以及碳佐麻里企業的投資，三方協力合作促成此次成功案例，未來市府將持續推動活化閒置土地計畫，與國產署及相關機關密切合作，招募具有未來前景的企業共同開發，一方面創造地主與開發方雙贏，並為台南市創造就業機會以及旅遊的新景點，締造中央跟地方共創雙贏、與產業共創三贏的局面。

邱彥騰指出，碳佐麻里生根於台南，希望能為台南這塊滋養其茁壯的土地做些回饋，因此特別請合作將近20年的國際知名建築設計師橙田建築室研所羅耕甫，執行園區的整體建築、設計規畫，將以城市永續性、綠化為主要設計主軸，未來安平工業區對面除了經典的燒肉精品餐廳外，也將引進型態各異的餐飲空間及生活空間，打造南區新生活圈。

經發局表示，此次合作開發案由國產署提供土地，市府辦理招商及後續履約管理的合作模式，商八基地面積2.3公頃、坵塊方正，採設定地上權方式引進民間機構投資營運，地上權存續期間為50年，並得申請延長20年。完成開發後可活絡南區商業及休閒機能，帶動經濟發展，成功塑造一處台南新打卡熱點，一起帶動城市經濟繁榮，並期待藉由投資業者創新及效率的經營管理能力，繁榮地方經濟與創造就業機會，進而提升台南區域競爭力，吸引更多優質廠商投資台南。

(中時 )