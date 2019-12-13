以展現漢字藝術精髓，延續漢字傳統文脈為宗旨，由《旺報》、《海西晨報》共同舉辦的海峽兩岸漢字節，自2008年起舉行迄今已邁入11年，係全球唯一由兩岸共同評選的年度漢字活動，13日在台揭曉了2019年最能代表兩岸民眾心聲的年度漢字「困」。

「海峽兩岸漢字節」每年均選出象徵著兩岸共同迴響的漢字，自2008年起已陸續選出「震」、「生」、「漲」、「微」、「平」、「進」、「轉」、「變」、「創」、「望」字，由此亦可窺見10年間兩岸關係的微妙變化，今年漢字節活動更是創下總投票數突破千萬人次的歷史新高，最終「困」字從「和」、「潤」、「亮」、「挫」等36個入選字中，以103萬餘票當選為年度漢字。

《中國時報》、《旺報》社長暨總編輯王綽中以自己1991年便派駐北京的切身經驗指出「當時台灣在文化、流行音樂、影視上，在大陸都深具影響力，台灣的招牌在大陸是被稱讚和佩服的。」時至今日，台灣的文化影響力已大幅示微，他直指台灣近年去中國化，強調本土化的結果，是保守和限縮，「當四、五年級生用毛筆寫周記、背四書五經的經驗已不再，正應藉漢字節重新思考台灣看待中華文化的態度。」並期待兩岸關係能走出困境重新熱絡。

13日年度漢字揭曉，由祥獅獻瑞揭開序幕，包括台北書院山長林谷芳、國會黨主席悟覺妙天、台北市家長會長協會總會長徐正文、加特福生技公司董事長程伶輝、太極影音總經理楊宗哲等人均出席見證，聲樂家簡文秀以獨到的輕聲高音演繹民歌《寄語白雲》，為漢字節的持續推動寄予祝福，並由中華民國書學會會長張炳煌公布了年度漢字。

主辦單位之一的《海西晨報》，社長暨總編輯黃毓斌透過VCR解讀年度漢字「困」當選的意義，他指出「困」字由台灣旅行公會總召集人李奇嶽推薦，反應了「居而無食謂之困」的台灣困局；另一方面「困」字也反應了台灣年輕世代面對經濟疲軟、薪資平常的困境，而大陸也在為擺脫貧困而努力。他也引《易經》指出：「困者，亨，貞」即遇到困難要亨通、堅守，在困的現實外通達變局，戰勝暫時的困難。

與會書法家見證了年度漢字揭曉，會後並現場揮毫，在長卷上共同書寫不同字體的「困」字，期以藝術形式、漢字之美，為兩岸連結歷史認同，共同走出困局。

(旺報 )