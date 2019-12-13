擔心懷孕就被雇主刁難嗎？申請育嬰假被公司拒絕？上班被性騷擾該怎麼辦？在職場遭遇這些「母湯」的事情，勞工該如何主張權益？新北勞工局針對民眾普遍擔憂的「懷孕」、「育嬰」、「性騷擾」職場議題，參考時下最受歡迎的網路直播風潮，製作3部職場平權宣導短片，用輕鬆不做作的方式傳達職場平權觀念，即日起在新北勞動雲網站正式上架，邀您一同維護友善職場。

勞工局表示，近年來受理各項就業歧視及性別工作平等申訴案件，以雇主未盡性騷擾防治義務佔比最高，懷孕歧視次之，申請育嬰留職停薪（育嬰假）遭到不利對待排名第三，其中不乏知名企業未妥善處理性騷擾事件，以及刻意刁難、違法資遣孕婦及育嬰留停員工的案例，甚至宣稱「老闆沒有辦法接受妳懷孕，妳的薪水就算到今天」等誇張言詞。針對違法雇主，勞工局除依法開罰外，將持續加強宣導相關法令，建立職場平權文化。

局長陳瑞嘉指出，面臨少子化危機，部分職場爸媽因害怕懷孕、育嬰遭雇主刁難，加深「想生不敢生」的憂慮，為促進職場平權、協助友善生育環境，讓每個勞工在工作期間放心生育，獲得法令全面保障，同時促使雇主知法守法，特別改編真實案例，製作3部「網路直播」風格的宣導影片，希望藉由新穎、幽默的方式，提升勞工勞權意識，也避免雇主誤觸法令。

(工商 )