台中市大里區中興商圈配合耶誕節推出「繽紛耶誕購物節暨行動支付推廣」活動，盼拉抬買氣。(林欣儀攝)

搶攻節慶商機、盼引進人潮，台中市各商圈出招，龍井區藝術街商圈以環保裝置藝術及耶誕街景，盼吸引民眾，13日晚間並擴大舉辦點燈儀式，營造歡樂氛圍；大里區中興商圈則舉辦「繽紛耶誕購物節暨行動支付推廣」活動，打出手機消費集點，盼拉抬買氣。

由商圈店家親手設計、縫製的耶誕樹擺放在藝術街商圈各角落，藝術商圈管委會指出，每棵耶誕樹都是利用環保材質製作，展現多元、不同的風貌，日前擺放在街頭即吸引許多民眾目光，特別的是，這次設計一棵「台灣燈會．璀璨台中」聖誕樹，盼為明年將登場的台灣燈會宣傳。

東海藝術街商圈主委郭達鴻指出，耶誕節對藝術街商圈來說很重要，今年特別擴大舉辦點燈活動，盼呈現感恩、歡樂與共享的氣氛，其中融入「社區共享」與「地方創生」精神，配合輕食甜點市集、街頭藝人演出等活動，邀民眾提前感受耶誕氣氛。

大里中興商圈迎接耶誕節，也特別設置耶誕雨燈飾，並將於21日下午舉辦耶誕聯歡會。商圈主委王郁菁指出，即日起至21日，只要到商圈紅色會員商家消費集點、再到綠色行動支付店家以手機支付消費極點，即可參加抽獎，盼吸引民眾消費。

(中時 )