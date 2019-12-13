大陸女星范冰冰挺過逃稅風波後，近來演藝工作不斷，38歲的她本月初從機場出發準備飛往美國為新片配音時，意外被粉絲拍到挺了巨肚的照片，工作室則闢謠說是范冰冰貪吃發福。最近范冰冰在網上分享一整天作息，為了保持身材，她透露早餐吃了3顆紅棗，讓網友誇讚藝人果然不是人人能當。

范冰冰工作室先前回應大肚傳聞，也間接否認范冰冰懷孕，笑說：「都是能吃惹的禍，國外食物熱量更高，請你辛苦工作的同時，也控制下自己的食量！胖砸（子）！」最近人在洛杉磯的范冰冰拍影片分享近況，可見她在鏡頭前洗臉，大方秀出雪白皮膚，素顏狀況極佳的她，早上第一件事就是敷臉。

片中范冰冰在車上吃了3顆紅棗，透露這是每天早上必吃的菜單，其他網友說：「沒吃別的嗎」、「怎麼可能只吃三個，你們真是想多了，她那是每天都吃三個。只吃三個你們太難為她了」、「范冰冰瘦下來更是美的巔峰了」、「這髮量我服了」。

(中時電子報)