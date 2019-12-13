彰化市公所自明年起隆重啟動「彰化300古城新生」系列活動，第一場重頭戲將在2月8日元宵節登場「古城踩街趣」，搭配舉辦創意環保燈籠踩街暨服裝造型競賽，營造萬人提燈踩街景象與歡樂嘉年華。（吳敏菁攝）

彰化市公所自明年起隆重啟動「彰化300古城新生」系列活動，第一場重頭戲將在2月8日元宵節登場「古城踩街趣」，搭配舉辦創意環保燈籠踩街暨服裝造型競賽，營造萬人提燈踩街景象與歡樂嘉年華。（吳敏菁攝）

迎接彰化市建城300年， 彰化市公所自明年起隆重啟動「彰化300古城新生」系列活動，第一場重頭戲將在2月8日元宵節登場「古城踩街趣」，搭配舉辦創意環保燈籠踩街暨服裝造型競賽，營造萬人提燈踩街景象與歡樂嘉年華，讓整座城市有如辦一場喜事一般熱鬧活耀起來。

彰化市長林世賢表示，彰化市建縣將於2023年滿300年，明年起古街踩街先暖場，屆時多座古蹟包括關帝廟、慶安宮、開化寺、元清觀及孔廟等，張燈結綵並展示精美花燈，讓市民共同參與，提燈踩街踏尋古蹟廟宇，林市長邀請大家，屆時一起來提燈籠踩街尋古蹟廟宇，感受這片土地300年來的記憶、感動與喜悅，共同邁入下一個300年！

彰化市公所自明年起隆重啟動「彰化300古城新生」系列活動，第一場重頭戲將在2月8日元宵節登場「古城踩街趣」，搭配舉辦創意環保燈籠踩街暨服裝造型競賽，營造萬人提燈踩街景象與歡樂嘉年華。（吳敏菁攝）

「彰化300古城踩街趣」創意環保燈籠踩街暨服裝造型競賽活動，分為「團體組」及「親朋好友組」，歡迎5人以上組團參加「親朋好友組」報名，每組車馬補助款500元，並有機會獲得最高1萬元的獎金。踩街路線為：彰化藝術館-彰化孔子廟-慶安宮-關帝廟-開化寺-元清觀-彰化市公所-彰化火車站。

至於各機關、團體、公司行號，則歡迎組隊報名團體組，凡25人以上為1組，每組車馬補助款3000元，且有機會奪得最高5萬元的獎金。集合地點為國立彰化生活美學館，踩街路線為：生活美學館-天空步道-八卦山大佛-八卦山牌樓-彰化孔子廟-慶安宮-關帝廟-開化寺-元清觀-彰化市公所-彰化火車站。

林世賢向全國各地好朋友廣邀英雄帖，只要敢秀夠大膽，有創意，就是獎金得主了，填寫報名表為2020年1月3日截止日前，親送（彰化市公所社會課）、郵寄或傳真（傳真電話：04-7284408），彰化市公所地址為：彰化市光復路74號，報名表可影印或至彰化市公所網站下載 。

(中時 )