中美貿易談判傳來正面消息，刺激大陸A股收漲，上證指數漲1.78％。市場交投活躍，滬深兩市成交合計較上個交易日增26％，增至人民幣（下同）5,656億元。總結本周，滬指累計上漲1.91％。

香港信報13日報導，上證指數13日早盤高開22點，全日維持漲勢，收報2,967點，上漲51點，漲幅為1.78％，最高見2,969點，上漲54點，漲幅為1.86％，成交額為2,340.37億元。

深成指也開高走高，更站上一萬點大關，13日收報10,004點，上漲168點，漲幅為1.71％，最高見10,014點，上漲177點，漲幅為1.81％，成交額為3,315.54億元。滬深300指數收報3,968點，上漲77點，漲幅為1.98％；創業板指數收報1,755點，上漲34點，漲幅為2％。

各類股全面上漲，金融股漲逾3％；電力、房地產、石油、水泥、鋼鐵、化工股漲逾1％；煤炭、有色金屬股持穩。

(工商 )