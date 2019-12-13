林口警分局今(13)日上午執行「金融機構防搶演練」，過程超級逼真。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真)

超寫實的模擬令民眾誤以為真，還有人上臉書貼文。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

超寫實的模擬令民眾誤以為真，還有人上臉書貼文。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

年關將屆，為預防金融機構搶案及讓行員熟悉通報流程與自我防衛能力，林口警分局今(13)日上午在林口區仁愛路林口農會執行「金融機構防搶演練」，演練過程超級逼真，加上員警荷槍實彈的圍捕，一度讓路過民眾誤以為真的發生搶案，直呼「真的假的啦！」

鑑於春節前、後現金交易熱絡之金融機構、金銀樓業、當鋪業、超商、加油站等財物匯集處，易遭歹徒覬覦，為免強盜、搶奪或竊(扒)盜等犯罪案件發生，並提升員警迅速反應、打擊犯罪能力及強化金融機構行員警覺性與敏感度，林口分局特別與林口農會合作，舉行重大刑案攔截圍捕暨金融機構自衛編組防搶演練。

演練過程超寫實宛若電影情節，模擬2名搶匪戴口罩進入農會，手持長槍喝令所有人趴在地上，並搶走了200萬元，壓了洽公民眾上車逃逸，逼真場景令旁觀民眾信以為真，有人緊急撥打110電話報案，還有人上臉書貼文，直到防搶演練警力迅速抵達，才知是防搶演練，鬆了一口氣說「這時候看到警察感覺真好！」

警力迅速了解行搶過程及交通工具、方向等狀況後，以無線電通報攔截圍捕，雖然搶匪突破二處攔截點，頑強抵抗並夾持人質，然而在優勢警力以及談判專家軟硬兼施的安撫下，終究不敵訓練有素、驍勇善戰的特警，在粉寮路二段遭逮，模擬追緝過程張力十足。

林口警分局長陳保安表示，希望透過不斷的演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力，亦藉此提升執勤員警警覺性、機動性，強化立即偵破刑案能力，展現新北治安不容挑釁與警方維護治安的堅定決心。另外，也呼籲民眾如欲領用大量現金，請儘量使用臨櫃轉帳方式或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向警察機關申請警力護鈔，以確保人身及財物之安全。

(中時 )