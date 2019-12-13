鑒於近年來社會詐騙案件頻傳，中華電信希望能為市內電話客戶在電話的使用安全上盡一份心力。今（13）日宣布，自即日起與「走著瞧股份有限公司」合作，於中華電信全區直營門市(不含離島及機場門市)銷售「Whoscall象卡來市話版」服務，只要月付45元起，即可讓市內電話客戶遠離詐騙和騷擾，進而享有安心的通話環境。

Whoscall是「走著瞧股份有限公司」發展的來電號碼辨識服務，專為用戶辨識未知來電號碼，在全球已突破7,000萬用戶、擁有超過10億筆電話資料庫。Whoscall運用巨量資料庫，分析並模擬詐騙集團的行為，能將可疑之來電詐騙或騷擾電話顯示在螢幕上。

「走著瞧股份有限公司」深感近年來長者被詐騙案屢見不鮮，於是將「行動版Whoscall APP」電話辨識技術延伸至「市話」，推出市話專用「Whoscall象卡來市話版」服務，此服務配備專用裝置，可透過 Wi-Fi 隨時連線最新的Whoscall雲端資料庫，在正常連網速度下，能在來電 2~3 秒內於「Whoscall象卡來」市話版主機螢幕顯示來電者資訊，即時辨識詐騙、騷擾電話等可疑號碼，以降低客戶可能被詐騙風險。

(中時電子報)