張嘉郡揭露蔡政府在11月仍有進口花生。（趙婉淳攝）

趙婉淳、林縉明／台北報導

雲林縣今年11月中爆發「花生之亂」後，農委會宣布以每台斤40元收購花生。國民黨雲林縣立委候選人張嘉郡今天北上於黨中央召開記者會，揭露農委會與爭取連任的民進黨立委蘇治芬滿口謊言，指農委會收購無能，嫁禍給縣府，且要農會自籌經費，而且11月仍進口花生，請民進黨不要為了選舉，犧牲農民。

張嘉郡說，在花生之亂爆發後，農委會主委陳吉仲立即趕到雲林，農會即說明收購要有配套，20個農會只有3個農會有倉儲、加工能力，但陳只想粉飾太平，事後到處說農會無法配合，她痛批農委會沒有能力解決花生問題，反而把問題嫁禍給農會。

針對農委會欲以每台斤40元收購花生，張嘉郡直指，「截至目前為止沒有一毛錢」，農委會一邊告訴農民要編列20億元收購花生，另一方面又要農會自籌經費，而農會的錢都是農民辛苦存進去的，簡直糟蹋農民心血，痛斥陳吉仲公然說謊。

「11月仍有進口花生」，張嘉郡根據農委會、財政部關務署資料指出，在本土花生價格崩盤之際，政府在11月仍然從巴西、越南、阿根廷進口252公噸的花生。她抨擊，為了選舉，陳吉仲和蘇治芬一搭一唱，炮製花生之亂，推給縣長張麗善淪代罪羔羊。

前農委會主委陳保基認為，政府不該啟動收購機制，這樣只會製造亂象。不分區立委候選人陳以信說，從去年6月起，從香蕉、芭樂、鳳梨、檸檬、高麗菜、茶葉、花生，都因產量過剩價格崩盤，4年前蔡英文批評馬政府無能，如今把同樣的話回敬蔡政府，呼籲執政黨告訴民眾該如何負責。

傳出農民要由「特定顏色」民代帶隊才有辦法完成收購，張嘉郡提醒，地方上的農會、合作社，是否要持特定政黨傾向，才能順利收到錢等都有待釐清。陳保基說，農民很無辜，希望政策不該是以顏色來區分，令人痛心。

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(中時 )