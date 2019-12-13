用「痘痘」慶耶誕！擠痘痘雖有點恐怖，不少人覺得看了很療癒！有老奶奶55年史詩級巨無霸老黑頭，挖出整整1大顆神秘｢黑巧克力豆」 ；男子藏5年可愛雪人形狀囊腫 醫割開極度噴發｢香草布丁」。 TLC頻道《戰痘耶誕節》分享最古老的巨大粉刺、雪人形狀的囊腫、耶誕燈串般等12個痘痘故事。節目於12 月25日週三晚間9點首播。

史上最狂的耶誕特別節目 帶觀眾體驗腎上腺素飆升的快感。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

加拿大的朵莉絲奶奶總是刻意用頭髮遮掩的右臉，她的鬢角上長了一顆了55年的史詩級巨無霸粉刺，過去雖曾經求助過其他醫生，卻都被其他醫師敷衍要她別放在心上不需理會。今年，在孫子布萊斯的陪伴下，朵莉絲才鼓起勇氣向家喻戶曉、專門對付頑強痘痘的「戰痘醫師」桑德拉李求助。

最後，李醫師費了一番功夫才終於將這顆如黑色巧克力豆般的陳年黑頭粉刺取出，足足有1元硬幣大。然而長期被這顆黑頭佔據的毛孔已經被撐開成大窟窿，成為一個極深的凹洞，透過毛孔割除和縫合讓老奶奶在耶誕節前夕獲得全新美麗的臉孔，揮別長久黑色噩夢。

全美最有名的戰痘醫師-桑德拉李老公驚喜現身。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

手術後李醫師更驚訝地表示這樣的巨型黑頭粉刺相當罕見，甚至有人用「獨角獸的毛」的稱號來形容，更興奮直呼：「這真的是我此生看過最大顆也最老的黑頭粉刺！」

皮脂腺囊腫是毛囊皮脂腺管發育異常的狀況，不會影響病患健康，但顯而易見的突出卻會影響患者的外觀。羅克斯伯勒來自北卡羅來納州，右手臂上長了兩顆相連的腫塊，像極了耶誕雪人，克莉絲蒂娜則是在脖子上長了一串如耶誕燈泡的囊腫！

老奶奶55年史詩級巨無霸老黑頭大爆發 足足有1元硬幣大.。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

這些粗勇的皮脂腺囊腫雖有可愛的耶誕節造型，卻也引來不少路人們異樣眼光及嘲笑，於是桑德拉李醫師決定幫助他們，將每顆耶誕囊腫通通擠出！不論是緞帶狀的、耶誕球狀的或者是柺杖糖狀的，李醫師都將一一為他們解決，不再留給囊腫們「痘」留空間！

戰痘12發大挑戰！！《戰痘耶誕節》。（影音由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)