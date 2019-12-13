第二階段公費流感疫苗開打數日，因民眾反應熱烈，地方衛生局紛紛喊出供貨不穩、疫苗短缺現象。衛福部部長陳時中今親自主持衛生局協調說明會，並在會後召開記者會表示，疫苗供應仍充足，呼籲民眾勿擔心，目前衛福部已責成相關單位啟動應變機制，全力協助調度。

原訂於10月開打的公費流感疫苗，受全球疫苗供貨延遲影響，延至11月15日開打。今年流感疫苗採分批接種，國小至高中學生及醫事人員率先接種，其次為12月8日接種的65歲以上長者、學齡前兒童。其他公費對象則需等到明年元旦，才能進行第三批接種。

陳時中表示，今年公費流感疫苗首度升級四價，12月8日第二階段開打後，民眾接種踴躍程度高於預期，平日每日接種量約20多萬劑，較往年同期成長4成，而學齡前幼兒接種數更高於去年同期1倍，導致衛生局疫苗調度困難。12月3、4日，衛福部已完成317萬疫苗的配送，最近幾天已有162萬人接種，疫苗供應仍然充足。

陳時中今親自主持衛生局協調說明會，並責成相關單位啟動應變機制，加速疫苗配送。他表示，疫苗的分配均以過去的經驗來配送，以一周或3天內最大的使用量來配送。面對積極接種的現況，衛福部將全力協助各縣市解決疫苗調度問題。

衛福部指出，疾管署今日已提供各縣市最新疫苗配送時程，預計12月18日及12月20日可提前配送59.5萬劑公費流感疫苗，供衛生局彈性調度；另有約149萬劑疫苗亦將提前陸續於12月底前配送，其餘疫苗則預計在1月3日前配送完畢，以緩解各縣市疫苗調度壓力。

衛福部提醒民眾，近期若有公費流感疫苗接種需求，可透過疾管署「流感防治一網通」網頁，或至各縣市政府衛生局網站查詢鄰近合約院所。出發前，應先打電話確認，以節省等候時間，並避免白跑一趟。如有相關疑問，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

(中時 )