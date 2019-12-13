電源供應器及機箱廠－偉訓(3032)鎖定美國電競市場，成果逐漸顯現，目前美國市場佔偉訓電競產品佔比已拉升到25%，隨著自有品牌電競產品出貨攀升，偉訓明年電競產品出貨可望較今年兩位數成長，偉訓董事長柯吉源表示，明年營收有機會比今年好。

偉訓今天下午舉行法說會，偉訓以機殼起家，後來跨入電源供應器，主要產品為工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器、伺服器機箱、醫療床及家居床等，近幾年偉訓以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，目前電競產品包括：電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌，公司亦陸續入股富驊(5465)，並引進神達旗下神達電腦為策略聯盟夥伴，加上以生產醫療器材為主的力韡，偉訓集團產品佈局已趨於完整。

目前偉訓電競相關單月營收約4億元，其中自有品牌電競營收在10月起已拉升到1億元左右，自有品牌電競產品也成為公司明年營運成長動能。

就產品來看，電腦及伺服器機殼約佔偉訓集團營收43%，電源供應器約佔24%，醫療床及家用床約佔20%，其他約佔13%。

偉訓現有台南安和、廣東東莞、江西永豐及安遠廠區，由於美國與大陸兩大電競市場，中美貿易戰爆發後，偉訓立即在台南增設3條產線，將出貨給美國的產品移至台灣生產，隨著偉訓電競產品在美國市場出貨攀高，目前美國市場佔偉訓電競產品比重已拉升到25%。

偉訓今年前3季稅後盈餘為2.14億元，年減37.79%，每股盈餘為1.91元，累計前11月合併營收為70.22億元，年成長3.32%，法人預估，偉訓前11月每股盈餘可望逾2.4元。

柯吉源表示，公司自有品牌電競產品佈局成果逐漸顯現，可望成為明年營運成長動能，明年營收有機會比今年好，由於匯率是公司營運較大變數，獲利要視匯率變化而定。

(時報資訊)