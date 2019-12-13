新北市議會審查新北市預算案，綠營堅持刪除25至32億元，三黨協商破裂，13日議會最後一天，藍、綠甲級動員，藍綠對於所有延後討論案件是要逐條討論後表決，還是終止討論、辯論直接表決，目前仍在爭論不休。

今天下午會議開始後，議長蔣根煌邀請三黨團總召發表看法，再把三黨團請入議長室再度協商，但仍協商破裂。

國民黨團書記長周勝考指出，所有延後的動議刪除單，都已討論過，認為再討論是多此一舉，要求停止發言，逕為表決。

民進黨團總召何博文則說，之前延後是為了尊重議長議事順利，很多刪除動議單都沒有討論，如果不討論就表決，這就是強渡關山，要求把議事規則講清楚再表決。

副市長謝政達強調，市府編列預算都是覈實編列，絕對沒有浮編情形。在歲出部分增加150.39億元，主要來自三個方面，在中央補助款增加65.24億元，包括教育部少子化對策計畫、學前幼兒就讀補助相關經費，還有22.53億元是軌道建設，16.5億元適用於社會福利。此外，用地基金增加45.1億元，除購買土地外，還用在道路建設上，包含淡水北側道路、淡江大橋、國道一號五股交流道、安坑一號道路、汐止吉林街及社后橋工程等。

謝政達說，108年度新北市政府預算刪除33.04億元，高於全國各縣市刪除總和31.65億元，對新北市民人均預算非常不公平。而109年度編列預算，人均預算為4.46萬元，六都唯一人均預算低於5萬元。謝副市長希望市議會支持，一起打造安居樂業的新北市。

(中時 )