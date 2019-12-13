奕智博12日再發生退票 累計4次已破千萬 16:012019/12/13 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，奕智博（5259）之前因有證交所營業細則第50條第1項第1款、第5款及第10款規定之情事，其上市有價證券業經停止買賣在案，另有同細則第50條之1第1項第8款「有金融機構拒絕往來之紀錄」規定之情事，證交所已通函其上市有價證券自明（109）年1月9日起終止上市。 證交所進一步指出，然而奕智博於12月12日再次發生存款不足之金融機構退票情事，截至108年12月12日止，該公司未辦理清償註記之退票已達4張，金額合計1,119萬元 (工商 ) #12 #證交所 #上市 #智博 #退票 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所賀歲迎新春 金鼠吉祥紅包袋限量發送 12:392019/12/09 財經 統一證兩檔ETN標的指數資格 證交所審議通過 17:202019/12/09 財經 《證交所》中和、如興明起暫停交易 17:392019/12/09 財經 證交所 金鼠紅包袋限量送 04:102019/12/10 證券．權證 證交所Corda區塊鏈交易 德交所完成首筆交易 19:222019/12/10 財經 《證交所》安集可轉債競拍，承銷價101.59元 15:402019/12/11 財經 《證交所》明達醫上櫃申購價58.8元 17:222019/12/11 財經 《證交所》每股42.6元，東捷資訊16日起公開申購 14:322019/12/12 財經 日月光投控傍晚5點宣布子公司併購案 15:202019/12/12 財經 證交所12月16日至30日 股東會設定憑證IC卡 限時完成 04:102019/12/13 證券．權證 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 新莊房價潰堤 專家：8個字害重劃區崩盤 - 財經 被點名接遠航航線？星宇航空回應了 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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