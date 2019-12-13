證交所表示，奕智博（5259）之前因有證交所營業細則第50條第1項第1款、第5款及第10款規定之情事，其上市有價證券業經停止買賣在案，另有同細則第50條之1第1項第8款「有金融機構拒絕往來之紀錄」規定之情事，證交所已通函其上市有價證券自明（109）年1月9日起終止上市。

證交所進一步指出，然而奕智博於12月12日再次發生存款不足之金融機構退票情事，截至108年12月12日止，該公司未辦理清償註記之退票已達4張，金額合計1,119萬元

(工商 )