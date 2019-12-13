國民黨總統候選人韓國瑜13日展開台中傾聽之旅，首站來到新社薰衣草森林。（柯宗緯攝）

國民黨總統候選人韓國瑜13日來到新社薰衣草森林，受到許多鄉親夾道歡迎。（王文吉攝）

國民黨總統候選人韓國瑜13日來到新社薰衣草森林，受訪時抨擊民進黨能源政策錯誤。（王文吉攝）

國民黨總統候選人韓國瑜13日展開台中傾聽之旅，首站來到新社薰衣草森林，他體驗淨身儀式後非常紓壓，直呼選舉壓力太大，他跟蔡英文都應該要來。韓國瑜也抨擊民進黨能源政策錯誤，不是蔡英文來台中幾次就有用，中部人不會滿意的；針對遠航突停飛，他批評民航局處於狀況外，相關單位要檢討。

韓國瑜13日展開台中傾聽之旅，首站來到新社薰衣草森林，他淨身時說，他跟蔡英文都應該要來舒壓，選舉壓力太大了，來到薰衣草森林各種奇香異草，感覺非常好，令人心曠神怡。有不少韓粉得知消息，特地冒著冷風從市區到山上來，韓國瑜熱情與民眾握手、合影，現場鄉親則大喊「2號韓國瑜當選、總統好！」

針對去年民進黨在台中大輸20萬票，今年9月到12月，蔡英文來台中達10次，是韓的兩倍多，韓國瑜說，蔡英文總統不管來台中10、20、50次，甚至100次，中部人都不會滿意。

韓國瑜說，蔡英文總統對中部人最對不起的就是能源政策，本來中台灣是台灣空氣最美好、最清新的，結果這幾年民進黨執政的能源政策，大量燒煤炭，不停的燒，中部幾個縣市的縣市長為了防制空汙，已經使出渾身解數，結果台電不停燒煤炭，現在，我們的肺腺癌死亡率，已經排名全亞洲第二，1年有1萬人死於肺腺癌，身為總統，您來這裡10、20、40次有什麼用？

韓國瑜說，蔡英文總統應該對台灣中部地區所有居民保證，一定要給中部地區一個乾淨的空氣，政府重大的政策做的正確，比什麼都重要，不是您來的次數多、來的次數少的問題。簡言之，民進黨能源政策錯誤，完全對不起中部人，中部人一定會對民進黨強烈抗議。

另外，針對遠航宣布停飛影響甚鉅，韓國瑜指出，民航局在遠航突然宣布停飛時，完全狀況外，事實上，遠航停飛對很多民眾來講，是非常不方便，不是光金門，很多大陸的台商以及國內的台生，還有做生意的企業家等，都會造成旅客不方便，民航局顯然一直都在狀況外，相關單位應該要檢討。

(中時 )