國民黨台南市議員、市黨部主委謝龍介日前指韓國瑜如果沒有贏90萬票，將在台北、台南、高雄各發送900份雞排，被檢舉有賄選之虞，台南地檢署13日指出，已接獲民眾檢舉並分案調查，將依據檢舉情資，調查發送雞排與投票權的行使是否有對價性，以及有無符合賄選構成要件。

謝龍介日前嗆聲說，如果韓國瑜輸蔡英文90萬票內，即使只少1票，將在台北、台南、高雄各發送900塊雞排，引起法務部、內政部關切。對此，南檢主動發出新聞稿表示，該署已接獲民眾檢舉賄選情資，並依規定分案後，由林怡君檢察官偵辦。

檢方強調，承辦檢察官將依據檢舉情資，就個案調查發送雞排與投票權行使是否有對價性，以及有無符合賄選構成要件，綜合判斷是否涉及賄選。

不過，謝龍介12日晚間針對執政黨對「雞排文」的說法改口指出，如果認定發雞排有賄選的疑慮，必須避免被轉移焦點，韓國瑜要乾淨的贏，所以他決定更改祭品，等著吃雞排的朋友，「只能對您說抱歉了！」

謝龍介強調，如果韓國瑜沒有贏到90萬票，只贏89萬9999票以下，他個人就捐出30萬元給弱勢團體做公益，「不給國家機器有轉移焦點的空間」，要讓韓國瑜乾乾淨淨的贏。

(中時 )