桃園會展中心開發啟動，13日公布統包工程評選結果，由根基營造獲得優先簽約權，總工程費約37億元，將於明年動工，預計2022年10月先完成展覽棟，2023年5月完成會議棟，完工後將帶動青埔產業的投資與發展。

桃園會展中心基地面積2.87公頃，總樓地板面積約2.3萬坪，根基營造以陶淵明「桃花源記」為設計構思，串聯「盒中盒」的概念所組成的會展中心空間，獲評選委員青睞，在二組競標團隊中脫穎而出。

桃園會展中心總經費約41億元，位於機捷A19站桃園體育園區站，將與建地上四層、地下二層的建築，包含會議、展覽、演唱會與企業活動等功能，完工啟用後將成為桃園國際經貿交流、國際大型展覽、會議中心的指標性建築。

桃園市長鄭文燦表示，桃園會展中心未來以空橋聯結亞矽創研中心、桃園國際棒球場和五星級觀光旅館，對桃園亞洲矽谷、航空城計劃都有相當助益，未來桃園市也會和經濟部和外貿協會合作，提供北台灣展覽場域另一選擇。

由於桃園工商發展規模日益擴大，會展需求殷切，未來桃園會展中心將以會議為主，展覽為輔，可提供600個展覽席次、以及容納約2,000人的國際會議廳。會展中心完成後將與台北南港展覽館與台北世界貿易中心形成互補效應，提供工商企業發展所需要的空間，成為桃園推動產業升級的重要設施。

(工商 )