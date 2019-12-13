受到美中貿易戰又露出曙光，川普推特上表示近期將獲得進展，美股持續向上墊高，台股周五再創29年新高、指數收11,927.73點漲91.31點。富蘭克林華美投信今日表示，先前擔憂受制於美中貿易戰情勢膠著，但在本周釋出正面消息後，權值股持續領軍上揚，台股可望維持狹幅向上盤堅。

富蘭克林華美投信表示，台股周五受美股與市場消息激勵呈現開高走高，由半導體、電子電機、鋼鐵、汽車等類股持續上攻；短線上，中美貿易戰接近15日加稅，由於美國總統釋出偏向利多的正面消息，讓股市持續走強，盤面並無悲觀的理由，但仍須留意漲多風險，建議選股不選市，選擇具投資價值或強勢股布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，大盤由權值股領軍，持續向上走高，目前並無看壞的理由，但也無看到外資大幅度加碼龍頭權值股，內資法人未見大幅加碼，顯見市場多頭氣氛影響持續帶動，資金分散，如半導體、蘋概權值股等上漲，建議需留意漲多風險，以及中美貿易戰後續消息變化，操作上留意短線漲多個股，獲利了結的賣壓。

郭修伸認為，台股短線中性樂觀看待，2020年亦將持續看好5G通訊新趨勢帶動的科技類股表現，包括如移動通訊、高速運算、汽車電子與物聯網為主軸，其中包含無線通訊、光通訊、AI（人工智慧）、IOT（物聯網）、車用電子及DataCenter（資料中心）等相關領域，明年會持續看好，可以選擇績優類股分批進場布局。

(工商 )