女星陳意涵去年與導演許富翔登記結婚，並在今年2月生下兒子，小倆口也登上夫妻實境節目《幸福三重奏2》，公開新婚夫妻日常，而在近日播出的節目中，陳意涵和許富翔為了是否分裝泡麵起爭執，許富翔怒推櫃子冷戰陳意涵，氣氛瞬間降到低點。

許富翔深夜為陳意涵煮泡麵當消夜，起初許富翔提到「為什麼別人家裡這麼乾淨，我們家裡像工廠」，陳意涵則強調她有認真打掃，並反問「你覺得我們家哪裡亂，那你去住他們家」，讓許富翔一臉尷尬。

但接著小倆口又為了泡麵是否分裝意見分歧，陳意涵希望裝成分兩碗，許富翔則認為陳意涵吃不完他再接著吃，最後陳意涵拿起碗筷分麵，原本在收拾碗筷的許富翔則怒推櫃子離開，氣氛瞬間降到低點。

小倆口各自冷靜後，陳意涵跟著許富翔到戶外跑步，兩人才終於牽手和好，許富翔對陳意涵說：「把水管通好就沒事了，沒事了」，許富翔事後也說：「如果一個人生氣的時候，其實講什麼話都是不對的，倒不如讓他冷靜，我覺得這是我的處理方式」。

(中時電子報)