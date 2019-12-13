鈞泰國際(原悠克)(6131)爆發市場派、公司派互奪經營權，市場派指稱，在今年12月10日由監察人召集的臨時股東會順利改選董監事，已經拿下經營權，但立刻遭到公司派以任意違法召開股東會當屬無效否決，同時也取消昨天的股東臨時會，暫不改選董監事等經營團隊。

代表市場派監察人的法人股東「高賓國際商務有限公司」，在12月10日召集臨時股東會順利改選董監事，在過半數股東參與，逾99％的出席股東(含電子投票)同意下，順利完成包括董監事全面改選等所有議案。

市場派指出，所有董監事均為新選任之人，選出有多年國際品牌經營經驗的陳建福擔任董事長，含新任董監事名單、股東會議事錄及董事會議事錄均已於當日上傳證交所公開資訊觀測站。新的團隊與過往經營團隊完全不同，希望擺脫鈞泰先前營運不善窘境，能夠為鈞泰注入全新的氣象。

不過，公司派隨即在公開資訊站發布重大訊息指出，法人股東「高賓國際商務有限公司」12月10日任意違法召開公司股東會，當屬無效，無從承認遵循。同時，也發文至經濟部商業司、台灣證券交易所、證券投資人及期貨交易人保護中心等相關單位，澄清「高賓國際商務有限公司」並非該公司監察人，並無召集股東會權限。

此外，公司派指出，高賓國際商務有限公司違法召開股東臨時會且改選董監事，已造成外界對公司合法經營團隊與正當公司治理混淆，因此，取消昨日原本預計舉行的股東臨時會，暫不改選董監事等經營團隊。

另外，市場派選任的董事長陳建福要前往鈞泰取回包括公司大小章及所有相關帳冊，均遭到公司派拒絕。市場派指出，原先經營團隊罔顧鈞泰大多數股東決議結果，逕自於公司重大資訊觀測站妄自發布顛倒是非訊息，企圖混淆視聽。為維護鈞泰公司及所有股東權益，陳建福已向前任董事長王立宏提出返還印鑑之訴，並依據股東會決議及董事會決議向經濟部商業司申請辦理工商變更登記。陳建福指出，希望以全新的營運團隊和公司治理的理念，讓委屈多年的鈞泰公司能擺脫長年虧損，而股東也遠離在全額交割股的惡夢。

(時報資訊)