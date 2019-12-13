消息指出美中兩國已經達成首階段貿易協議，預告全球經濟可望迎來強勁的成長，由銀行和鋼鐵等價值型股票領軍，周五日經225指數收漲2.55%，為24,023.10點，創下14個月新高和10個月以來最大單日漲幅。東證一部指數爆量收漲1.59%，為1739.98點，成交額達3.442兆日圓，創下今年來新高。

媒體援引消息人士報導，消息來源透露美中兩國原則上已經達成首階段貿易協議，美國同意調降已對中國商品加徵的關稅，並推遲原訂於周日開徵的關稅，而中方同意將美國農產品採購金額提高1倍。另有消息指出，美國總統川普已經批准與中國達成的首階段貿易協議，兩國代表將在13日簽署協議大綱。

受美中兩國傳已達成貿易協議的題材激勵，與成長型股票相比遭到低估的價值型股票買盤熱絡，銀行股指數大漲2.6%，保險股指數漲2.3%。對美中貿易局勢敏感的晶片股亦走高，東京威力科創收漲5.9%，信越化學漲4.3%。

(時報資訊)