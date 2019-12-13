《韓股》傳美中達成貿易協議，韓股匯大漲 16:142019/12/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國傳已經達成首階段貿易協議，美國據傳也已同意暫緩周日對中國進口商品實施新一輪關稅的計畫，受此激勵，周五南韓KOSPI指數收漲1.54%，為2,170.25點，本周漲4.2%，創下2016年2月來最大單周漲幅。外資大舉買超韓股5150億韓元。韓元今日大漲近1.3%，收在1,171.7兌一美元，創下2018年11日來最大單日漲幅。 (時報資訊) #美中 也許您會感興趣 推薦閱讀 《經濟》關稅及美中貿易情勢將成明年跨境投資考慮要素 12:502019/12/09 財經 《港股》觀望美中局勢，恆指近持平 16:312019/12/09 財經 調查報告：歐企為避美中關稅持續撤出大陸 23:542019/12/09 兩岸 美中盼佳音 外資大買兩岸股市 04:102019/12/10 焦點新聞 新興、美、中三債ETF 月月領息 04:102019/12/10 產業特刊 川普：美中洽談貿易協議進展順利 07:122019/12/10 國際 新書《中共間諜活動》 爆9年前美中情報戰秘辛 20:542019/12/10 兩岸 美中合拍哪吒新動畫 網看預告片崩潰：童年毀了 15:552019/12/12 國際 美中貿易協議將落腳何方？ 04:092019/12/13 論壇廣場 美中一階貿易協議達陣 標普、那斯達克雙創新高 05:582019/12/13 財經 財經熱門新聞 川普驚爆1句！台幣多頭狂歡 暴漲2.51角 - 財經 - 工商 新莊房價潰堤 專家：8個字害重劃區崩盤 - 財經 被點名接遠航航線？星宇航空回應了 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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