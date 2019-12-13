美中兩國傳已經達成首階段貿易協議，美國據傳也已同意暫緩周日對中國進口商品實施新一輪關稅的計畫，受此激勵，周五南韓KOSPI指數收漲1.54%，為2,170.25點，本周漲4.2%，創下2016年2月來最大單周漲幅。外資大舉買超韓股5150億韓元。韓元今日大漲近1.3%，收在1,171.7兌一美元，創下2018年11日來最大單日漲幅。

(時報資訊)