台灣人工智慧學校校長孔祥重指出，人工智慧對應時代的需求與應用，台灣有很好的機會，地理幅員不大的台灣，相互聯繫快速，可以把好的人才與資源集聚一起，「這是台灣強項，我們要善加利用！」

孔祥重現職為哈佛大學比爾蓋茲講座教授，研究專長人工智慧與網路安全，因同獲中央研究院士、美國國家工程院院士的殊榮，實際參與台灣、美國兩地的研究活動，返台期間總是往製造工廠跑，實地瞭解AI在台灣生產線落地的情況，並帶動台灣人工智慧學校在中研院創設。

元智大學今（13）日舉行「2019人工智慧與智能製造論壇」，孔祥重受邀發表演「AI in Assisting Classical Disciplines and Applications」。一如往昔，他在演講中，扮演AI人工智慧的前導軍師，並強調台灣的大好機會。

孔祥重表示，AI人工智慧的發展機會將越來越多，尤其是各行各業都在發展相關應用，只要能夠掌握關鍵技術發展，相信各項科技領域都能有更多的突破性發現。整個發展趨勢中，台灣有很優秀的人才，掌握這波人工智慧技術浪潮，將是台灣產業突破舊有框架，所以要善用優勢，讓人才有發揮的舞台，創造更優質的環境，提升整體的生活品質。

孔祥重和元智大學母公司遠東集團有極深的淵源，今年8月間遠東集團第十七屆有庠科技獎頒獎，孔院士也返台發表專題演講。有庠科技獎為紀念遠東集團創辦人徐有庠先生而設立，旨在獎勵台灣的新興科技領域之傑出人才，不僅是台灣企業界針對科技領域舉辦的重要獎項，更是科研界備受矚目的重要榮譽之一。

元智大學表示，今天的論壇探討主題包括，「全球智能製造之產業戰略布局」以及「人工智慧與智能製造的交鋒」等議題，與會的產學界踴躍，共同探討人工智慧與智能製造在國內外的發展現狀及趨勢，以及未來跨域合作模式等重要議題。希望透過本論壇開啟的卓越視野與跨域合作模式協力推升我國人工智慧產業與智能製造的發展，讓台灣產業在創新營運模式的引領下橫空而出。

(工商 )