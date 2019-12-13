德國食物外送平台快遞英雄（Delivery Hero）出資40億美元收購韓國同業Woowa Brothers，兩者並將攜手在新加坡成立合資事業，搶進亞洲迅速成長的送餐市場，進一步與對手Grab、UberEats和Gojek較勁。

Woowa Brothers 13日（周五）向外界公布這項併購消息，該公司旗下擁有韓國送餐服務龍頭Baedal Minjok，後者在當地市場面臨激烈競爭，對手包括由日本軟銀支持的電子商務業者Coupang。

快遞英雄在韓國送餐服務市場排名第二，同時也是foodpanda母公司。

快遞英雄將向高盛、GIC、高瓴資本（Hillhouse Capital）、Sequoia Capital等股東收購Woowa Brothers 87％的股權，由Woowa管理高層持有的其餘13％將轉換為快遞英雄的股份。

(工商 )