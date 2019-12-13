警方逮捕李嫌在內的7人。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

因案詐欺等案通緝中的李姓男子，為謀取不法利益，成立無牌的環保廢棄清潔公司，向雙北、桃園、新竹一帶的化工廠業者接案，運回工業用廢棄的氫氟酸廢液（俗稱化骨水）等有害毒料，裝至貝克桶中，再帶至林口溪谷、山坡地隨意丟棄、排放，從中獲利至少200多萬。

保七總隊第三大隊經循線追查，日前兵分多路，前往新北林口、五股及桃園大園等區，逮捕李嫌7人的環保蟑螂集團，全案依違反廢棄物清理法、山坡地保育利用條例及水土保持法等罪送辦。

9月底時，民眾發現有無良業者，將7桶總重1.4噸的高濃度化骨水廢液，倒至新竹縣關西鎮鳳山溪岸，只差3公尺就流入溪中，檢警追查後，發現李嫌集團在北部地區十分活躍，日前更密集前往林口，疑似持續亂倒化骨水廢料。

保七幹員經連月追查，日前一舉逮捕李嫌在內的7人，並將該公司的挖土機、山貓、堆高機、鷗翼卡車、電腦、手機、帳冊全數查扣，初查李嫌等人不法獲利超過200多萬，李嫌送辦後因惡意重大，已被新竹地方法官裁定羈押。

(中時 )