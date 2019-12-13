英國牛津字典的年度代表字是「氣候緊急狀態（climate emergency）」，因今年許多人關注氣候議題。（圖／翻攝自Youtube影片）

2019年網友票選出「韓」字做為非正式的年度代表字。（本報資料照／王英豪攝）

2019年即將結束，許多國家的年度代表字也紛紛出爐，而每個代表字都與人民關心的議題與感受息息相關，像是海峽兩岸漢字節則選出「困」，揭示了兩岸關係上的險境與疲乏，而台灣的代表字是「亂」，隱隱透露出台灣民眾在選前紛亂的心情。

亞洲漢字文化圈的年度代表字皆不同，《旺報》海峽兩岸漢字節則得出「困」字，揭示了兩岸關係上的險境與疲乏；聯合報票選出台灣2019年的代表字是「亂」，反應出人民選前心很亂；日本則是因日皇德仁即位，新年號取為「令和」，所以年度代表字選「令」；而今年香港動盪不安，所以亞洲週刊選出「破」字，

英語系國家也推出深具意義的年度代表字，2019英國牛津字典的年度代表字是「氣候緊急狀態（climate emergency）」，學者認為今年許多國家都積極討論氣候議題，才使氣候相關詞彙成為年度大熱門；而美國的韋氏字典則推出「他們（they）」做為年度代表字，專家認為這個字的人氣會竄升與性別認同去二元化的有關。

而在PTT上也有網友詢問，「今年的代表字選什麼最合適？」貼文曝光後，立刻引起大批網友熱議，而「韓」這個字被提起最多次，因此被獲選為2019非正式的年度代表字。

(中時電子報)