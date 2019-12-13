叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！誠品歷年規模最大的「Shining Christmas禮物嘉年華」今起至12/25於誠品信義店6F展演廳登場！多樣主題專區逾2萬件耶誕選品等您來挑選：。展區還有日本人氣MR. FRIENDLY人形燒， 12/21（六）更將舉辦「eslite Celebration Fair聖誕音樂會」，邀請金曲新人ØZI、朱俐靜等10位歌手接力開唱；12/20（五）誠品松菸店「屋簷音樂會」也邀搖滾渣泥樂團與迷幻嗓音的法蘭黛樂團主唱法蘭，用音樂渲染聖誕氣氛！

童年玩伴Miffy米飛兔65周年，除了推出多款經典玩偶，Miffy造型存錢筒及小夜燈。（圖取自迷誠品網站）

還沒準備好交換禮物嗎？蒐羅逾2萬件選品的誠品「Shining Christmas禮物嘉年華」。萌貓禮物專區特蒐貓咪選品，像是廣受喜愛的日本人氣黑貓「NYA-」系列設計商品；跨年不可缺少炒熱氣氛的桌遊「eye up貓咪跳跳樂」利用彈跳台將超可愛貓咪發射得分，趣味十足。今年吹起復古風，勾起童年回憶的選品也不可少，像是「iGRASS復古黑膠機藍牙音箱」超擬真復刻黑膠機，掌上型的大小配上馬卡龍色系受到少女喜愛；童年玩伴Miffy米飛兔65周年，除了推出多款經典玩偶，Miffy造型存錢筒及小夜燈也推薦粉絲收藏！

讀者可至誠品書店台大店、東湖店、雙和店、亞東醫院店、宜蘭店、花蓮遠百店、台中園道店、台南文化中心店、高雄大遠百店、屏東店、台東故事館認領由台灣各地偏鄉孩童寫上盼望書籍或禮物的「心願卡」。（圖取自迷誠品網站）

除了逛歷年規模最大的禮物嘉年華，也為孩子當一回聖誕老人吧！誠品書店與台灣世界展望會即日起至12/20(五)共同舉辦「2019一書一希望，滿載小夢想」公益活動，讀者可至誠品書店台大店、東湖店、雙和店、亞東醫院店、宜蘭店、花蓮遠百店、台中園道店、台南文化中心店、高雄大遠百店、屏東店、台東故事館認領由台灣各地偏鄉孩童寫上盼望書籍或禮物的「心願卡」，於聖誕節前將您的溫暖心意送到孩子手中。

誠品生活松菸店｜溫叨Cafe&Dining｜雙人新年聖誔套餐。（圖取自迷誠品網站）

來場英倫聖誕派對吧！誠品生活南西「Engolili 英格莉莉」冬季雙人套餐，鋪滿梅花豬肉的漢普頓宮花園飯和千層麵，奢華誘人，於粉絲專頁憑截圖到店再送CNN評選前50大美食之一的「牧羊人派」；高雄悦誠店KAO CUP COFFEE的限定「聖誕樹提拉米蘇」，層層奶油堆疊出的華麗聖誕樹，是視覺與味覺雙重體驗。

松菸店「溫叨Cafe&Dining」精選金黃酥脆的德國爐烤豬腳、豪華的黑松露奶油雞肉義大利麵推「雙人新年聖誔套餐」等您來品嚐；信義店「金色三麥」也推「感恩聖誕套餐」，豐盛澎湃的西班牙海鮮燉飯和鮮嫩多汁的烤火雞配上精釀啤酒，邀您與好友相聚、享受美味聖誕時光。

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(中時電子報)