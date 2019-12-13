暐順集團今年特別將「6＋PLAZA購物廣場」百萬耶誕燈飾全數捐贈給「新竹少年之家」，希望照亮孩子們的學習環境。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

暐順集團今年特別將「6＋PLAZA購物廣場」百萬耶誕燈飾全數捐贈給「新竹少年之家」，希望照亮孩子們的學習環境。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

位在高鐵新竹站特區、暐順集團旗下的「6＋PLAZA購物廣場」，往年都會以粉色主燈照亮高鐵特區，今年暐順集團將「6＋PLAZA購物廣場」百萬耶誕燈飾全數捐贈給「新竹少年之家」，希望照亮孩子們的學習環境，也讓孩子們感受耶誕歡樂氣氛。

暐順集團副董事長林妮穎表示，企業要有善盡關懷社會的責任，才能永續經營，今年要邀請大家與暐順一起將愛化為實際行動，成為兒少最佳的守護者，為弱勢家庭的需求發聲，助他們一臂之力。

暐順集團旗下飯店包括「竹湖暐順麗緻文旅」此次也響應耶誕送暖年度公益活動，捐贈「天使薑餅屋」予少年之家，希望傳遞溫馨歡樂氣氛，讓少年之家的孩子擁抱蛻變期待新生，一起幸福過耶誕。

此外，為迎接耶誕節，竹湖暐順麗緻文旅西餐廳凡爾賽將於12月24日、25日限時兩天，於Buffet自助餐台特別推出「耶誕精選火雞料理」以及「隱藏版甜心南瓜派」，每人只要680元起吃到飽，讓大家吃得盡興。

另，中餐廳聖香樓特選當季食材入饌，即日起至12月31日推出冬日暖身限定料理，「米香風味軟殼蟹」以及3款燉湯分別為「麻油松阪豬」、「鹿茸燉烏雞」、「茶樹菇燉雞」只要280元起，讓消費者暖胃又暖心，讓大家一起享受美食饗宴，同時感受滿滿節慶氛圍。

(中時 )