美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉12日在美國智庫國際戰略研究中心發表演講，稱美方為中國近幾十年來的發展提供了巨大的幫助，美方對中方以持續的惡意來回應美方的善意感到失望。大陸外交部發言人華春瑩今天（13日）在例行記者會中回應，「恕我直言，我們完全不能同意他的觀點。他的說法不符合事實，‌‌企圖以此為美國現行的對華錯誤政策正名，也是說不通的。美方官員所謂的善意，陸方完全無感。」

華春瑩表示，首先，‌‌新中國成立70週年‌‌以來，大陸所取得的舉世矚目的偉大的成就，最根本的原因就是在中國共產黨的堅強領導下，大陸人民找到了一條符合自身‌‌國情的發展道路，大陸所取得的偉大成就是大陸人民用自己的勤勞和智慧幹出來的，不是靠任何人施捨的。

‌‌華春瑩表示，第二，中美合作是互惠互利的，不是單向的，中美建交40年來雙方各個領域的務實合作不斷拓展，給中美兩國和兩國人民都帶來了巨大的好處，美國也從中受益匪淺，‌‌對於這一點美方各界人士也是‌‌能夠切身體會得到的。

華春瑩接下來火力全開，數落美國。‌‌第三，史達偉先生多次提到了美方的「善意」。但是，‌‌當美方在經貿科技人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓的時候，我們沒有感受到美方的善意；‌‌當美方在香港、台灣、新疆、西藏人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意抹黑攻擊中國的時候，‌‌我們絲毫沒有感受到美方的善意；當美方在各種場合不遺餘力的詆毀中國的社會制度，發展道路以及同其他國家的互利合作，給中國扣上種種莫須有的罪名的時候，‌‌我們沒有感受到美方的善意。‌‌對於那些損害中國主權安全發展利益的錯誤的言行，我們當然要予以堅決有力的回應。

‌‌華春瑩表示，第四，當前中美關係面臨嚴重的困難和挑戰，說到底是美方不能客觀理性的看待中國，不能正視和適應中國的快速發展。正如王毅國務委員今天上午在2019年國際形勢與中國外交研討會演講時所說，美方的一系列的錯誤的言行，歸根到底是對華認知出現了誤判，‌‌「中國觀」走入了歧途。

「如果美方真心的希望發展良好豐富和互利的中美關係，就應該言行一致，而不是說一套做一套。」華春瑩重申，中國對美政策是一貫和明確的，中方致力於同美方發展不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的關係，但這需要雙方都做出積極的努力。中方再次敦促美方的政策摒棄陳舊過時的冷戰思維，認真反思、糾正錯誤，回歸理性正確的看待和處理中美關係，‌‌停止干涉中國內政，停止損害中方利益，停止抹黑攻擊中國，‌‌以便能夠推動中美關係早日重回正軌。‌

(中時 )