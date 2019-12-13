國民黨總統候選人韓國瑜昨赴雲林為黨籍立委候選人張嘉郡輔選，韓致詞時，同黨的台南市黨部主委謝龍介突然驚喜現身，台下支持者興奮大喊「龍介來了！」迫使韓不得不中斷講話，把麥讓給龍介講一兩句話」。目睹這一幕的著名主持人劉寶傑難以置信地說，韓國瑜把麥交到謝手上時，那個手一直狂抖，同場錄影的「韓黑」親民黨立委參選人李正皓也驚訝「第一次看到韓致詞手狂抖」。

劉寶傑昨(12日)在政論節目《關鍵時刻》表示，韓國瑜昨日到雲林的朝天宮參訪，可是正當韓在致詞的時候，謝龍介突現身站在韓國瑜背後，被底下支持者認出，紛紛大喊龍介仙，打斷了韓國瑜的談話。

劉寶傑難以置信的說，「居然韓國瑜在說話，大家只看到了謝龍介。而且韓的講話還要中斷，讓謝龍介來講幾句話」。難到現在真的大家注意的目標，已經從韓國瑜移到別人身上？

對此，李正皓表示，過去是謝龍介要選黨主席，是謝要出來跟吳敦義打對台的，在真韓粉心中謝龍介形象不輸韓國瑜，韓粉已經移轉了新的偶像，光看謝龍介來韓粉激動程度，這代表甚麼？韓國瑜已經過氣了嘛，韓國瑜過去一年那是永遠的Ｃ位嘛，他的人在哪裡，哪裡就是C位，在雲林那一幕已經很明顯了，韓國瑜過氣了。

(中時電子報)