嘉義縣政府今年辦理「108年嘉義縣智能養殖設備補助計畫」，遴選8位養殖業者補助購置智能養殖設備，每人最高補助40萬元；獲補助的業者表示，設置智能養殖設備後，產量能大幅提升，工作量也下降。有鑑於此，縣府明年擬定擴大補助，精進科技漁業的發展。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩表示，他使用智能養殖設備近2年，由於金鯧、圓眼燕魚等海魚，所需攝取的蛋白質量較多，故對水質變化也很敏感，以往的災損多因魚塭水質驟變，魚類無法適應而死亡；不過，自從運用智能設備，精準掌握各項水質數據後，產量從6成提高至9成。

陳泓碩說，剛入行的青壯農可能無法像經驗豐富的老前輩，以「目測」方式就能清楚了解水中情況，故許多時候是發現魚蝦已發生病變，才趕緊做因應，但通常那時都已經太遲了，因此，設置智能養殖設備對新一代青壯農的助益，是相當高的。

投入無毒水產養殖多年的邱經堯，也稱讚智能設備能降低魚蝦死亡率，他說，由於能立即得知池水的各種訊息，像是若水中溶氧量變差，就趕緊開水車，降低魚蝦緊迫性，不過，因水體有非常多的微生物、浮游生物體系，這些物種容易附著在探頭上，故2至4天就得清洗一次，以免影響機器的準確度。

縣府漁業科長張建成表示，明年縣府會持續執行智慧養殖補助方案，目前正在研議精進及優化補助措施，期待擴大嘉惠本縣漁民及促進產業升級，補助辦法預計明年春天公告。

(中時 )