身為果粉，或許有一些人還不是很了解，蘋果（Apple Inc.）在今年iPhone 11系列上市之際，也連帶在台推出了Apple Arcade遊戲訂閱服務。從服務起跑累計至今，方案內的遊戲數目已經正式突破100大關，內容相當豐富！且根據蘋果提供的資訊，如今Apple Arcade更推出了年費方案，一次訂閱一年按照計算省了兩個月的費用，Apple Arcade用戶千萬不能錯過！

蘋果iPhone、iPad的使用者，如今點開「設定>個人帳號（大頭貼）」進入Apple ID設定中，就可以在「訂閱項目」欄位裡，發現Apple Arcade提供了全新的「Apple Arcade年費方案」，費用是NT$1690，相比ㄙ用月費NT$170訂閱一年（12個月）來說，等於是省下NT$350，約等於訂10個月、加贈2個月（或說年費一次付，其中兩個月免費）的優惠，絕對是不無小補。

Apple Arcade不僅有超過100款遊戲可玩（這些遊戲都不會獨立推出，唯有透過訂閱Apple Arcade才能體驗），還支援家人共享方案，最多可以讓五位家人（加本人共六人）一起體驗，一人付費六人同享。遊戲中無廣告、無應用內購，體驗絕對最完整！擔心家中小孩玩遊戲玩太久的話，家長還能透過分級保護機制以及螢幕使用時間功能來進一步管控小孩使用電子設備的時間。

如果你還沒有體驗過Apple Arcade，這項服務支援Apple TV、Mac、iPhone、iPad、iPod touch，只要能升級到tvOS 13、macOS 10.15、iOS 13、iPadOS 13（含以上），都可以免費體驗一個月。期滿之後可選擇以NT$170的月費續訂，或者一次購買一年期。蘋果並沒有宣布Apple Arcade年費的優惠期限，因此有可能這是一項限期推廣方案，也可能是長期方案，目前還很難說。總之，第一時間把握機會訂下去，優惠就是你的。

順帶一提，除了Apple Arcade推出全新的年費方案之外，Apple TV+原創影集訂閱服務也推出了年費方案，與Apple Arcde一樣都是NT$1690，也就是一次訂10個月，贈送兩個月免費看！七天免費體驗完Apple TV+之後，如今也可有更優惠的方案可選！使用者們可以把握機會來訂閱，享受其中豐富的內容。

(中時電子報)