嘉義縣太保市南新國小13日舉辦園遊會，將所得款項的一半用來填補興建工程的資金缺口。（南新國小提供／張毓翎嘉義傳真）

有學生賣滷味、水果。（南新國小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣太保市南新國小原有的遊具已不敷使用，校方去年提案向教育部補助興建新的多元特色遊戲場，也順利通過遴選，但由於教育部最後核定的補助，較原先規畫少235萬元，故校長莊政道開始發起認捐，並獲得廣大迴響。13日校方舉辦園遊會，將所得款項的一半用來填補興建工程的資金缺口。

莊政道表示，當初與建築師規畫時，將孩子天馬行空的發想融入設計裡，因此為不辜負孩子對新遊具「水牛城堡特色遊戲場」的期待，儘管教育部發下來的補助款不足，校方仍決定照計畫興建，幸好之後嘉義縣政府同意撥款 60萬元，太保市公所也同意補助10萬元，再加上學校自籌的部分，日前已剩下55萬元資金缺口。

莊政道說，近日也有許多家長慷慨解囊，協助學校籌備資金，目前已籌得7成的經費，不足部分也行文到縣府請求再補助，縣長翁章梁也盼工期不展延，故有允諾撥款剩餘的部分，讓工程依時程完工，校方預定明年1月開工，3月底校慶前完工。

為了順利興建新遊具，南新國小校長莊政道（右）發起認捐，並獲得廣大迴響。（南新國小提供／張毓翎嘉義傳真）

今日園遊會上還有學生用二胡等樂器演奏給來攤位消費的家長和同學，現場洋溢著歡樂的氣氛。老師吳佳玲表示，辦園遊會目的，是讓孩子學會愛物惜物的精神，以及金錢觀念，另外，今年活動配合學校自籌募款蓋特色遊具，因此有不少家長特別前來共襄盛舉。

(中時 )