新竹地檢署指揮專案小組，日前前往台北、新北、桃園等地搜索，在林口區一處山坡，發現進行中的棄置廢液，當場查扣人與相關事證。（新竹地檢署提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹地檢署指揮專案小組，日前前往台北、新北、桃園等地搜索，在桃園新屋一處廠房，發現貝克桶棄置廢液。（新竹地檢署提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹地檢署指揮專案小組，日前前往台北、新北、桃園等地搜索，在桃園新屋一處廠房，發現貝克桶棄置廢液。（新竹地檢署提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣關西鎮今年9月遭人棄置371加侖的化骨水在鳳山溪畔，新竹檢警破案後，也持續向上追查，檢察官沈郁智指揮相關單位，日前在新北、桃園、台北等地8處搜索，共帶回7人，其中李姓主嫌遭羈押禁見，其餘6人分別以6至50萬元交保，並繳回712萬犯罪所得，顯見檢警打擊違法棄置的決心。

新竹地檢署檢察長王文德十分重視此起案件，沈郁智指揮保七總隊第三大隊第一中隊、行政院環保署北區督察大隊、新竹縣府環保局、桃園市與新北市府環保局成立專案小組，延續關西鎮一案調查，9、10日分8處搜索，更在林口查扣卸貨到一半、預計排入10桶貝克桶裝的廢液。

為了確認廢棄掩埋狀況、是否有水土流失狀況，新竹檢警與相關單位13日在林口山區開挖，發現現場估計遭棄置廢棄物達17公尺深，總體積有7500立方公尺，且經採樣送驗，廢液為化工廠生產樹脂產生的廢溶劑，主成分為二甲基乙醯胺，若接觸恐造成肝中毒，甚至影響尚未出生嬰兒的生殖能力，影響健康甚鉅。

由於檢警關西化骨水棄置一案，發現背後疑有環保犯罪集團操控，因此專案小組透過空拍機、縮時攝影長期監控，搜索過程在林口查獲一輛載有10桶貝克桶廢液的鷗翼式大貨車，現場也查扣相關犯罪證據，在經歷48小時馬拉松式搜索、偵查，帶回李姓主嫌、有害廢棄物化工公司主管等7人，檢方粗估，此集團不法犯罪所得恐達上千萬，日後將依法追徵。

除了關西鎮廢液、林口貝克桶案外，此集團也犯下新屋區廢溶液棄置案、竹縣芎林鄉金雞蛋農場廢溶液棄置案，李姓主嫌也是今年6月在新北市樹林區非法處理廢酸洗液的犯嫌，可見此犯罪集團足跡遍布北台灣，一舉查獲相關事證。檢方也呼籲，若民眾有土地要出租給他人使用，租前與租後都要掌握租賃人所從事的行為，若有發現租賃人有疑似不法情事或堆置等，應立即通知相關單位，期盼全民一起守護台灣山林。

(中時 )