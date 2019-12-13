林邊、佳冬、枋寮一帶今年傳出4起魚販惡性倒閉事件，倒債金額逾7億、約400多人受害，屏東養殖漁業發展協會常務監事陳清烈（右二）為漁民請命，盼政府成立第3方支付制約魚販。（謝佳潾攝）

林邊、佳冬、枋寮一帶今年傳出4起魚販惡性倒閉事件，倒債金額逾7億、約400多人受害，但最慘的不是錢拿不回來，而是之後還得冒風險賣給魚販。（謝佳潾攝）

林邊、佳冬、枋寮一帶今年傳出 4起魚販惡性倒閉事件，倒債金額逾7億、約400多人受害，但最慘的不是錢拿不回來，而是之後還得冒風險賣給魚販，被倒 3次的養殖戶無奈道「不然要賣誰」；屏東養殖漁業發展協會常務監事陳清烈為漁民請命，盼政府成立第3方支付制約魚販。

受害的黃姓養殖戶指出，傳統養殖業的銷售管道幾乎都是靠魚販，但因沒正式組織或單位介入制約，導致在買賣上不僅是魚販說得算，而是連被倒債後都「別無選擇」，被這個魚販倒了、就只能再找其他魚販繼續賣魚，若倒楣找錯人就繼續被倒，如他今年被倒 3次，損失約 250萬。

他說，養殖戶在每次交易中都擔負百分百風險，因魚販都在取貨後才給漁民支票，且支票一開就是 40天起跳，他們要跳票落跑太容易，而漁民當然知道箇中危險，但不賣給魚販根本就無其他通路，養活 1池 10萬隻龍膽的成本至少 700萬，誰都會放手一搏。

陳清烈說，魚販惡性倒閉的事並非今年才有，在養殖業界時有耳聞，只是今年情況太慘，而農委會雖有意透過農業基金讓漁民貸款救急，但他們最希望的是政府能成立公正的第 3方支付來制約魚販，如此才能治本。

他指出，政府可輔導銀行或漁會來擔任第3方支付，漁民向其領款、魚販則向其繳付擔保品，這樣大家都有保障也會負責。此外，還有漁民說，若政府能協助外銷，也能降低漁民受魚販剝削的風險。

(中時 )