中火108年度生煤用量已超過1104萬噸，違反台中生煤管制自治條例，台中市府依法開罰300萬元並限期改善，台電表示，中市此舉將衝擊全台供電。市長盧秀燕13日態度強硬的表示，不因台電恐嚇性說法而退縮或妥協，一定會依法行政，強力捍衛中部天空，維護人民健康，連說3次「台電、中火、中央要守法！」中央應重新審視能源政策，不要中部民眾受空汙之苦。

市議會13日市政總質詢，市議員羅廷瑋、黃馨慧等人關切中火改善日期今天截止，中火生煤使用量遭限制，台電卻表示「將造成全國供電受衝擊」，關心市府態度與立場，建議串聯中部各縣市爭取市民健康權益。

羅廷瑋表示，台中市議會在105年制定的「台中市管制生煤自治條例」行之有年，中央配套不好怪我們。

「到底現在誰說謊！」羅廷瑋說，先前蔡總統和經濟部長都提到台灣不會缺電，中市府執行市議會的決議，捍衛中部人呼吸的權利，要求減煤，結果變成可能「全台停電」？到底備載容量數字騙人、總統與部長騙人、還是台電騙人？

盧秀燕指出，依照《生煤管制自治條例》，中火108年度生煤用量需降至1104萬噸，生煤是一整年度的用量，台電應在全年度進行調度，該自治條例經台中市議會通過，2016年1月25日生效實施，台電4年前已接到通知，4年後台電才說做不到，威脅而且耍賴的作法，不是政府應有的風範」。

她強調，中央能源政策失衡，導致台電發電須左支右絀、到處調度，造成空汙問題，這些都是人民在受苦與承擔，台電只是執行者，呼籲中央主管機關應盡速調配各種能源發電

，不能讓中火空汙繼續影響人民健康。

「市府絕不退縮與妥協，一定會依法行政」，盧秀燕表示，落實《台中生煤管制自治條例》，強力捍衛中部的天空，維護市民健康，這是國家及地方政府賦予我們的權責，同時也是落實民主政治。

環保局長吳志超指出，中火108年度生煤用量已超過1104萬噸，未符合台中市生煤管制自治條例4年減4成規定，環保局日前依空汙法開罰300萬元，限期今晚12時前完成改善，市府將於明日展開複查，若中火10部機組仍有生煤持續使用，視為未完成改善，將按次開罰600萬元並限期改善，希望台電儘速進行電力調度工作。

(中時 )