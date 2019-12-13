民進黨副總統候選人賴清德13日下午陪同台南立委第四選區候選人林宜瑾至新市拜廟，被問到對國民黨台南市後壁區黨部昨天遭人置放疑似爆裂物的看法，他呼籲大家要理性和平地進行君子之爭。

賴清德說，案情應該請相關單位說明。但他也說，台灣是民主自由的國家，經過幾十年的奮鬥，才有今天的成果，大家要珍惜，不僅不能賄選，暴力更是不能容許，希望國人選賢與能，讓最好的人可以當選，這才是國家和人民之福。

對於遠東航空無預警宣布停航的看法，他說，這件事對社會衝擊很大、交通部和勞動部一定要保護勞工的權益，同時對旅客權益應該要有保障。

由於傳出現任台灣鐵路管理局長張政源在交通部政務次長任內，同意遠航將存放於信託專戶的現金減半，因張政源也曾在賴清德台南市長任內擔任副市長，賴清德被追問對此事看法，賴則回說，相關部會應該公開說明清楚，他也建議未來立法院就制度面想辦法避免類似的情形發生。

賴清德13日輔選林宜瑾行程首站到新市新店清保宮，他感謝鄉親一路相挺，這次台南立委選舉增加1席，希望也能力挺林宜瑾，讓6席全壘打。

(中時 )