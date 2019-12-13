今年6月，台中市太平區發生1歲陳姓女嬰疑遭新手保母施虐的虐嬰案，當時一名27歲劉姓直播主在案發兩天後，深夜時刻到保母租屋處開直播、號召鄉民要求「保母出來面對」，聚集近500位民眾與警發生3波對峙，檢警發現劉半年3度藉虐嬰案直播聚眾滋事，將他及4名涉案人拘提到案，依組織犯罪防制條例等罪嫌究責，台中地檢署13日依公然聚眾施強暴脅迫、污辱公務員、傷害、強制等罪起訴劉男與謝姓女友等16人。

一名1歲陳姓女嬰6月21日疑遭受虐案發生後，6月23日深夜劉姓直播主在粉專「冠廷往事」中直播，號召鄉民到保母租屋處包圍，雖然大樓管委會強調保母已不住在那，群眾仍徹夜叫囂、放鞭炮、丟雞蛋等失序行為，警方多次勸導並出動優勢警力，群眾才散去。

檢警事後調查發現，劉挾高網路人氣，利用社會矚目案件，屢次煸動民眾滋事，今年1月15日台南發生1歲薛姓女嬰遭18歲母親及李姓友人虐死，劉當天就到台南地檢署、殯儀館直播，號召鄉民為女嬰討公道；1月18日彰化員林發生4月大女嬰在托嬰中心暴斃，隔日晚間劉也帶1600顆雞蛋蛋洗托嬰中心。

台中地檢署認為此風不可長，召集台中、桃園、彰化等縣市警察局共組專案小組，兵分多路拘提劉男及其25歲謝姓女友等人到案。劉冠廷也坦承透過手機直播號召400名民眾，妨害社區住戶通行及居住權利、及妨害員警執行公務，台中地檢署今天依公然聚眾施強暴脅迫、污辱公務員、傷害、強制等罪起訴劉等16人。

(中時電子報)