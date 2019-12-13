第17季SBL於14日在台北和平籃球館點燃戰火，首站推出九太科技遭遇裕隆，重返SBL的九太，為了召喚球迷進場，特地安排「女兵日記」續集「女力報到」演員方馨、楊雅筑、梁舒涵、鄭亞、游小白、王尚菲、梁瀚名到場；另外邀請哈孝遠、歐陽進恆、洪英哲等前九太球員，歡迎球迷到場「一起FIGHT」！

九太為了鼓勵球迷進場看球，在今年32場出場賽事的中場時間，自費邀請且安排表演節目，從藝人、歌手、特技等等各式表演均有，32場賽事場場精彩。開幕戰將可以在YO!SHOW直播的ELEVEN SPORTS PLUS頻道觀看。

九太重返SBL的第1戰，邀請「女力報到」演員到場，包括方馨、楊雅筑、梁舒涵、鄭亞、游小白、王尚菲、梁瀚名等人，方馨有「本土劇女王」之稱，拍攝過許多膾炙人口電視劇；楊雅筑則是童星出道，跨足電影、電視劇、MV等；梁舒涵今年更是獲得54屆金鐘獎戲劇節目新進演員獎。

為了號召「鐵粉」回歸，九太特別安排SBL元老返隊共襄盛舉，包括「小哈」哈孝遠，還有許久不見的球星歐陽進恆、洪英哲，都在九太開幕戰到場向老球迷問好，在九太重返SBL的首戰，也象徵傳承意味，期許再創高峰。

九太每場都有人員在現場召募球迷後援會，加入九太科技隊後援會，將有超值禮包贈品，包括T恤、手環、毛巾、束口袋等，讓球迷到場一同感受齊心加油的力道與氛圍。

(中時 )