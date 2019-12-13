台北書院山長林谷芳則樂觀地點出，選出『困』字，也代表有『脫困而出』的意義在。（林誌鈺攝）

由《旺報》、《海西晨報》主辦的「2019海峽兩岸年度漢字評選」活動，今年在兩岸票選的十個字中，選出「困」字作為代表。國會政黨聯盟主席悟覺妙天感嘆，今年「真的是困在裡面」，「無論是亂是困也好，國會亂象、社會亂象、經濟貧困，都困在這裡，代表缺少了人的最高智慧。」台北書院山長林谷芳則樂觀地點出，「選出『困』字，也代表有『脫困而出』的意義在。」

悟覺妙天表示，在宗教、佛教的說法，缺少文明，就是無明，也就是沒有智慧，「將來我們要迎頭趕上、領導世界，智慧、文化和文明非常重要。」

悟覺妙天表示，所有世界的文字，漢字最是美麗，本身也有特殊意義，像是日本至今也很珍惜漢字，「現在大陸強大了，很多外國人也喜歡研究漢字，這是很不尋常的，也可以預見，未來中華文字會變成世界的語言和文字。」

林谷芳表示，選出「困」字，表面上代表兩岸民眾對今年很多事懸而未決的困惑或徬徨，「兩岸面臨一個轉折點，有許多問題要解決，不可能再懸而未解，這個『困』字可能不只代表今年的感受，而是長期累積下來的。」

林谷芳表示，「去年的年度字是『望』，今年可能因為希望未達到，所以選了『困』，但我想強調，會選擇『困』，就是因為內心還有希望。這也象徵文化與民間的交流，不要因為一時的困厄而改變，應該要更廣更深，才是蓄積能量、脫離困境的關鍵。」

林谷芳表示，對做文化的人而言，更希望能從長遠的歷史座標來看，「漢字是很重要的座標。在世界各個文明中，只有漢字是用表意文字作為文字系統，讓文字和語言能做區隔，和拼音文字不同，使得中國在不同地域、年代也能書同文。只有漢字能支撐這樣的古老文明持續到當代。」

林谷芳表示，表意文字的特性，使中國人有共同的審美經驗和文化愛好，「台灣有許多所謂的獨派人士大老，私下最重要的文娛活動，是寫書法，這也說明只要有漢字的紐帶在， 即便現在有多少困難，一定會海闊天青。」

(中時 )