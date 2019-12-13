近來屢有不肖網路業者在網路社群打著台灣小農名義販賣農產，番路鄉的柿餅、柿霜深受其害，該臉書廣告摘用番路鄉柿農及產銷班歷年受訪的影片移花接木，以假亂真，不少消費者受騙購買，番路鄉農會呼籲，可至農會官網或直接向農民訂購，也希望相關單位儘速處理，不要讓非法業者傷害番路鄉的柿農及柿子品牌。
番路鄉農會推廣部主任胡芸芸說，最近臉書上有一則販賣番路鄉柿餅、柿霜的廣告，以盜用來的圖片及誇大不實的文案，欺騙不知情的消費者下單購買，且價格可說是「天價」，約是農會價格的2至3倍，柿農發現後，上網在賣家網頁留言警告侵權，都被其直接封鎖並刪除留言，且立即更換帳號名稱繼續欺騙消費者。
據了解，網站中所標註的番路鄉「蔡家兄弟」蔡敏卿及蔡敏益並非親兄弟，且兩人皆僅種植鮮果，並未做加工的柿餅、柿霜，柿子哥廖誌鑫的照片也遭盜用，蔡家兄弟說，不少朋友信以為真，也擔心未來被當成詐騙；廖誌鑫也表示，除了柿餅外，也有不少青農朋友遇到類似問題，希望相關單位可以正視，保護小農及台灣農產品牌。
番路鄉農會總幹總幹事李啟三強調，很多客戶向農會反應買到來路不明的柿餅、柿霜，年關將近若民眾有購買需求，請上農會網站或農會、農民直接訂購。
(中時 )
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