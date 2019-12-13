大陸中央經濟工作會議甫結束，2019央視財經論壇於13日緊接舉辦，將重點放在當前的轉型任務上。除了當局一再重提的「讓營商環境朝高質量發展」外，更強調了消費者權益的重要性。國家市場監督管理總局局長肖亞慶致詞時表示，「保護消費者權益，形成良好的消費環境是許多國家的經驗，也值得我們很好的鑑」。這也顯示，大陸對內需市場重視程度不斷上升。

本次論壇的宗旨主要是將本次經濟工作會議進行更廣泛的討論。肖亞慶表示，根據大陸國家主席習近平的戰略決策，將以新發展理念為指引，實現高質量發展，建設質量強國；在經濟上，使市場朝高質量發展並發揮公平競爭的作用；第二、在推動高質量發展同時，要發揮消費引領的作用，發揮消費者選擇的權力；第三，透過監管，維護市場公平性與消費者權益。

肖亞慶強調，經濟發展不能再依靠傳統粗放的成長模式，而是應該發揮市場的力量，進行妥善配置資源，營造公平競爭有序的制度環境，「提升產業的素質和產品競爭力，提供消費者好的選擇，維護消費者權益，才能挖掘出國內市場的優勢和潛力」。

(旺報 )