經濟合作暨發展組織（OECD）發布最新報告指出，與其他國家的競爭對手相比，中國大陸半導體企業獲得過多的政府支持和介入。

香港信報13日報導，OECD對全球最大的21家半導體公司進行分析，包括英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）等6家美國公司，以及紫光集團、中芯國際、華虹半導體和長電科技這4家中國公司。2018年這些公司的收入合計超過3,700億美元。

據OECD報告顯示，這21家公司在2014年至2018年間獲取價值500億美元的政府支持，方式包括直接撥款和政府持股。其中，紫光集團得到的政府支持規模最高，其次是韓國的三星電子和英特爾。

報告稱，按照這些公司所獲政府支持金額在收入中的占比進行比較時發現，4家中國半導體公司排名居前。紫光集團和中芯國際獲得的政府資金支持，超過這兩家公司年收入總和的30％。

另外，報告指出，在中國於2014年成立規模高達230億美元的國家集成電路產業投資基金後，中國半導體企業開始以更快進度收購國際企業，而中國政府在共同出資建設新半導體晶圓廠方面也發揮決定性作用。

(工商 )