英國消費者權益維護組織「Which？」經調查檢測後，宣稱蘋果的幾款iPhone機型都有虛報電池續航時間的問題。其中iPhone XR灌水最為嚴重，虛增率高達51%。

該組織稱，他們對9款iPhone機型進行測試後發現，官方宣稱的續航時間與實際續航時間的差異在18%至51%之間。例如，iPhone XR的實際通話時間為16小時32分，但蘋果卻宣稱其續航時間最高可達25小時。

蘋果在回應Which？的聲明中重申，他們對產品展開了「嚴格測試」，測試結果支持官方數據。該公司還指出，Which？並沒有披露具體的測試方法。

Which？解釋稱，該公司首先將獨立購買的全新iPhone充滿電，然後對連續通話時間年進行測試。

到目前為止，大多數出版物和評論都對iPhone XR的電池壽命持普遍正面評價。迄今為止，該智慧手機因其可提供最佳的電池續航時間而受到讚賞，這與Which？的觀點形成鮮明對比。儘管有該報告，但大多數用戶對iPhone XR的電池壽命普遍持讚賞態度，該報告是否對iPhone XR及其聲譽產生長期影響尚待觀察。

Which？對蘋果、三星、索尼、諾基亞和HTC的手機進行測試後發現，三星、索尼和諾基亞宣稱的電池續航時間反而短於實際測試結果，HTC則與蘋果存在同樣的灌水問題。

(中時電子報)